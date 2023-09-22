Андрей Травников принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ. Фото: правительство НСО.

Развитие рынка труда рассмотрели на расширенном заседании Президиума Госсовета РФ. Оно прошло под председательством Президента России Владимира Путина. Глава Новосибирской области, Андрей Травников, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению «Наука», накануне выступил на семинаре-совещании, посвященном подготовке к заседанию Госсовета.

– В России будет создана единая система прогнозирования потребности кадров на пятилетнюю перспективу. Первый такой прогноз должен быть подготовлен уже в следующем году. Президент Владимир Путин провёл 21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание Президиума Госсовета. Повестка дня — «Развитие рынка труда в РФ». Накануне мероприятия прошёл семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Госсовета. Вопросы профориентации, начиная со школ; прогнозирования потребности в специалистах, повышения их квалификации с учётом меняющихся требований времени, развития рынка труда в разных аспектах рассмотрели эксперты: члены Правительства РФ, главы российских регионов, руководители вузов, представители бизнес-сообщества, – сообщили в правительстве Новосибирской области.

Одна из выработанных инициатив — создание единой системы прогнозирования перспективной потребности кадров как с высшим образованием, так и со средним профессиональным. В настоящее время действует более трёх федеральных систем прогнозирования и ряд региональных. Так, в Новосибирской области ежегодно формируется прогноз перспективной кадровой потребности экономики на семь лет с использованием региональной цифровой системы. И главной сложностью при подготовке прогноза является низкая заинтересованность работодателей в предоставлении информации о кадровой потребности на среднесрочную перспективу.

Необходим единый стандарт системы прогнозирования текущей и перспективной потребности в кадрах, который бы учитывал не только отраслевой, но и региональный аспекты. А уже на базе единой системы можно формировать КЦП в вузы и колледжи. «Чтобы в каждой отрасли, в каждом регионе на перспективу было понятно: сколько нужно юристов, сколько экономистов, машиностроителей, корабелов…», — отметил в ходе семинара-совещания Андрей Травников.

Как подчеркнул председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука», по целевым квотам в региональных вузах фиксируется рост поступления. При этом выборка квот в целом по стране – менее 50 процентов. Важно максимально сблизить интересы студентов и предприятий, которым необходимы специалисты.

В Новосибирской области данному направлению уделяется особое внимание: на постоянной основе действует межведомственная рабочая группа Правительства региона по обеспечению стабильного функционирования рынка труда.

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