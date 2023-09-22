Машина опрокинулась: под Новосибирском пьяная мама двоих детей устроила ДТП

Под Новосибирском пьяная мама двоих детей устроила страшное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Пьяная женщина едва не покалечила своих детей в аварии в Убинском районе Новосибирской области. ДТП произошло 20 сентября около семи часов утра.

- 34-летняя водитель «Мицубиси Аиртрек» двигалась по автодороге Р-254 «Иртыш» в сторону Омска. На 1241 километре дороги женщина не справилась с управлением и съехала в правый кювет. Машина опрокинулась, - рассказали в региональном УГИБДД.

Пассажиры - дети возрастом 1 год и 9 лет - не пострадали. Младший ребенок находился в детском кресле, а старший - был пристегнут ремнем безопасности.

Процедура освидетельствования подтвердила алкогольное опьянение мамы двоих детей. На нее составили «административку».

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber