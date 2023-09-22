Пришла в гости и чуть не убила: жительница Новосибирска, искромсавшая ножом приятельницу, ответит в суде

Жительница Новосибирска, искромсавшая ножом приятельницу, ответит в суде. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, чуть не убившей свою приятельницу. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области. Сибирячке вменяют часть 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

– По данным следствия, в июле 2023 года женщины находились в гостях у знакомой в Кировском районе города Новосибирска, где распивали спиртные напитки. Во время застолья между гостями произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемая умышленно нанесла знакомой множественные удары ножом в область жизненно-важных органов, – рассказали подробности поножовщины в Следкоме.

Добить подругу не вышло. Потерпевшая сопротивлялась гостье. Порезанной женщине вызвали медиков. ЕЕ госпитализировали и спасли в больнице.

Уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска по существу рассмотрят в суде.

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