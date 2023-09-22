В мэрии Новосибирска объяснили повреждение участка дороги на Учительской. Фото: Miss x/flamp

В мэрии Новосибирска объяснили повреждение части дороги на улице Учительской. О разбитом участке на прошлой неделе сообщила горожанка, оставив отзыв в одном из сервисов.

- Учительская выглядят как после бомбежки. Никто дороги не делает. Машина подлетает, слетают бампера, - написала сибирячка.

В мэрии города КП-Новосибирск объяснили ситуацию.

- На перекрестке улиц Учительской и Авиастроителей в июле 2023 года было выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, после чего работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия на данном участке были приостановлены в связи с поступлением воды на проезжую часть из аварийного водопровода, - пояснили в администрации.

На сегодняшний день работы на объекте завершили.

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