С начала года медведи выходили к жителям в Новосибирской области 15 раз. Фото: Иван МАКЕЕВ

Медведи пугают жителей Новосибирской области и нападают на домашний скот, включая овец, коров и лошадей. С начала года медведи выходили к жителям 15 раз, сообщили КП-Новосибирск в министерстве природы области. Недавно бурый медведь зашел в границы населенного пункта города Чулыма.

Два года назад было всего 6 встреч с медведями, а в прошлом году - 12. В этом году число случаев выросло до 15. Случаи зафиксировали в отдельных районах, таких как Колыванский, Северный, Венгеровский, Доволенский, Коченевский и Черепановский. Также косолапые напали на 7 голов крупного рогатого скота, 4 лошадей и 8 овец.

В пресс-службе областного Минприроды КП-Новосибирск уточнили, что выходить к населенным пунктам медведей заставляет голод. Они просыпаются после спячки, либо готовятся к спячке набирая вес, хотят есть, в лесу им поживиться практически нечем.

– Причины выхода, это, конечно, голод. Но тут важно отметить, что часто человек сам прикармливает зверя, например, оставляя в лесах пищевые отходы, особенно, вблизи населенных пунктов, - говорит пресс-секретарь Минприроды региона Анастасия Ларесс.

Согласно данным Государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды, в прошлом году в Новосибирской области насчитывалось 1452 медведей. Для сравнения численность особей в 2023 году составила 1595 особей, а 2021 году - 1486 особей.

Разрешение на отстрел выдают на конкретное животное в каждом случае. До 1 августа 2024 года квота добычи медведя бурого на территории охотничьих угодий региона составляет 327 особей (ред.)

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