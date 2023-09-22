«К ней никого не пускают»: близкие рассказали о состоянии беременной девушки, избитой сожителем в гараже в Новосибирске

Девушка в больнице. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Знакомые беременной девушки, рассказали о ее состоянии. Напомним, что 26-летнюю сибирячку запер в гараже и бил ее сожитель. Он был в наркотическом опьянении.

- Она сейчас в больнице. Беременность врачам удалось сохранить. К ней сейчас никого не пускают, - рассказала КП-Новосибирск знакомая девушки.

Крики о помощи услышали соседи и вызвали полицию. Девушке удалось открыть замок и убежать. Увидев полицию, мужчина спрятался в доме, и правоохранители окружили здание по периметру. Сибиряка задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

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