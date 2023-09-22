Сбер запустил в Cибири сервис «Оплата улыбкой»

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Обновить свои платежные терминалы для безналичной оплаты согласилось уже более трёхсот компаний. К примеру, полное обновление в ближайшее время ждет торговые сети «Светофор», «Командор» и «Аникс», аптеки сетей «Фармакопейка» и «Гармония здоровья».

Новый способ доступен клиентам Сбербанка, и активировать его можно в мобильном приложении. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина. Оплата до 1000 рублей будет проходить автоматически, а для более дорогих покупок потребуется ввести код.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Биометрическая оплата, при котором не нужно физическое наличие карты, - еще один способ обезопасить свои финансы. После успешного тестирования сервиса мы снабдили новыми терминалами многие компании Сибири, число которых в ближайшем будущем планируем расширять.