В Новосибирской области построят туристические барн-хаусы и стеклянные дома. Фото: Минэкономразвития Новосибирской области

В Новосибирской области построят модульные гостиницы для туристов. Барн-хаусы и стеклянные дома появятся благодаря господдержке.

Всего в регионе реализуют восемь проектов общей стоимостью 373,9 миллиона рублей. Деньги на это выделят государство и инвесторы в соотношении 50/50. На работы отводится не более трех лет.

Так, 51 дом-сфера появится на реке Качимовка. В Бердске на берегу озера с песчаным пляжем создадут глэмпинг-парк с 54 модульными домами из клееного бруса в стиле «барн-хаус». В Маслянино построят 51 домик со стенами из закаленного стекла.

В селе Нижнекаменка Ордынского района в сосновом бору Караканского леса возведут двухэтажные модульные дома. Домики для отдыха разместятся также недалеко от села Морозово, в Заельцовском бору, в Ленинском районе Новосибирска.

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