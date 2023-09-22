Алтайский край вошел в тройку регионов СФО, где сильно ухудшилась экология

В семи регионах Сибири из 10 увеличился объем вредных выбросов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В семи регионах Сибири из 10 увеличился объем вредных выбросов. В тройку антилидеров вошли Республика Тыва, Иркутская область и Алтайский край.

Динамику количества выбросов в регионах СФО за 2022 год опубликовала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По их данным, в Республике Тыва стало на 26,3% больше выбросов. В Иркутской области – на 11,5%. «Бронза» досталась Алтайскому краю, где прирост составил +10,2%.

На четвертом месте расположилась Республика Алтай – там объем выбросов увеличился на 9,8%. Если говорить про Новосибирскую область, то в регионе зафиксировали увеличение на 5,3%, сообщает «АлтаПресс».

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