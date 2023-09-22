Увлекательное шоу про электричество показали энергетики АО «РЭС» для воспитанников детдомов

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Это сделали новосибирские энергетики, которые в течение всего года проводят различные социальные акции в честь 90-летия электрических сетей Новосибирской области.

Являясь социально ответственной компанией, АО «РЭС» стремится вместо масштабного празднования юбилея оставить значимый позитивный след в повседневной жизни сибиряков, проводя мероприятия, направленные на качественное улучшение жизни жителей региона. Это и эко-акции, и подарки семьям новорожденных, и встречи ветеранов, и форум для молодежи, и экскурсии для детей и взрослых. В праздничном калейдоскопе событий задействованы все возможное аудитории.

В череде мероприятий особо выделяется благотворительная акция для детей, оставшихся без попечения родителей. Сотрудники компании хотели поделиться своей энергией и теплотой с ребятами, которые лишены привычных для их сверстников условий жизни. Поэтому энергетики подготовили целую праздничную программу, связанную с электричеством, и не забыли про образовательную часть, тем более учебный год только начался.

Детям и подросткам показали увлекательное представление с использованием катушки Тесла и генератора Ван-де-Граафа, рассказали, как они работают и откуда берется электричество, дали возможность прикоснуться к молнии и создать безопасное статическое электричество и, конечно, повторили все основные правила электробезопасности. Воспитанники центра повеселились от души - были танцы, «электрические» фокусы, конкурсы и разнообразные призы для самых активных.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Ну а какой день рождения без подарков?! Только дарили их сами энергетики и вручали не только каждому воспитаннику, но и самому центру помощи детям. От специалистов АО «РЭС» ребята получили книги и сладкие сувениры, а администрация учреждения – десятки разнообразных игровых наборов и крупную бытовую технику, которые, безусловно, позволят сделать жизнь детей в центре еще комфортнее и добавят им радостных моментов.

Присутствовавшие на мероприятии представители аппарата детского омбудсмена в Новосибирской области, с которым энергетики регулярно проводят совместные мероприятия, отметили, что подобные благотворительные акции очень ценны, особенно для такой социально незащищенной категории, как воспитанники детдомов.

Праздничные представления про электричество, организованные АО «РЭС», продлятся до конца этого юбилейного года.В планах у энергетиков посетить ещё 8 социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. И в каждом из них обязательно дарить не только полезные и нужные подарки, но и частичку своей энергии и тепла.