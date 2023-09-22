Под Новосибирском экс-полицейский, выбивавший показания шокером, получил срок. Фото: Ольга Левина / Горсайт

В Новосибирске 33-летнего экс-полицейского обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия спецсредствами, сообщил Горсайт. Приговор вынес Карасукский районный суд.

Дело расследовали два года. За это время мужчина успел четыре месяца провести под стражей. Остальное время - находился на свободе.

Бывшего полицейского обвиняют в выбивании показаний электрошокером. В день происшествия в отдел поступило заявление о пропаже теленка с фермы в селе Тычкино. В краже заподозрили работника хозяйства, дежурившего там ночью, и еще одного сельчанина.

Мужчины отрицали свою вину, и тогда экс-полицейский применил шокер. На теле работника фермы остались множественные ожоги на левой руке и ноге. История повторилась со вторым подозреваемым. Ему также угрожали спецсредством.

В суде полицейский вину не признал и сказал, что подозреваемые наговаривают на него.

Спустя некоторое время сельчанин обратился к следователю с острой болью. Тогда правоохранитель стал подозреваемым за превышение служебных полномочий. По окончании проверки мужчину уволили.

Экспертиза установила, что есть и механические повреждения куртки и штанов от воздействия предмета с острием.

Спустя два года суд вынес решение. Бывший сотрудник полиции получил 2 года и 6 месяцев условно. Потерпевшему он выплатит компенсацию в 150 тысяч рублей. Также в течение двух лет он не сможет носить погоны. Однако экс-полицейский добивается отмены приговора в суде высшей инстанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30 ожогов от шокера: в Новосибирской области полицейского подозревают в пытках многодетного отца, задержанного за кражу теленка

Житель села Тычкино заявил, что оперативник выбивал у него признание в преступлении: сейчас сотрудник арестован (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber