Под Новосибирском экс-полицейский, выбивавший показания шокером, получил срок. Фото: Ольга Левина / Горсайт
В Новосибирске 33-летнего экс-полицейского обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия спецсредствами, сообщил Горсайт. Приговор вынес Карасукский районный суд.
Дело расследовали два года. За это время мужчина успел четыре месяца провести под стражей. Остальное время - находился на свободе.
Бывшего полицейского обвиняют в выбивании показаний электрошокером. В день происшествия в отдел поступило заявление о пропаже теленка с фермы в селе Тычкино. В краже заподозрили работника хозяйства, дежурившего там ночью, и еще одного сельчанина.
Мужчины отрицали свою вину, и тогда экс-полицейский применил шокер. На теле работника фермы остались множественные ожоги на левой руке и ноге. История повторилась со вторым подозреваемым. Ему также угрожали спецсредством.
В суде полицейский вину не признал и сказал, что подозреваемые наговаривают на него.
Спустя некоторое время сельчанин обратился к следователю с острой болью. Тогда правоохранитель стал подозреваемым за превышение служебных полномочий. По окончании проверки мужчину уволили.
Экспертиза установила, что есть и механические повреждения куртки и штанов от воздействия предмета с острием.
Спустя два года суд вынес решение. Бывший сотрудник полиции получил 2 года и 6 месяцев условно. Потерпевшему он выплатит компенсацию в 150 тысяч рублей. Также в течение двух лет он не сможет носить погоны. Однако экс-полицейский добивается отмены приговора в суде высшей инстанции.
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