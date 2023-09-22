В Новосибирской области в полтора раза увеличат производство акриловых ванн

Производитель изделий для ванных комнат стал сотым участником нацпроекта в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нацпроект позволит в полтора раза увеличить производство акриловых ванн в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Речь идет о национальном проекте «Производительность труда». К нему присоединилось уже 100 местных предприятий. Компании нацелены на то, чтобы наращивать выпуск отечественной продукции и импортозамещение услуг.

По словам врио министра экономического развития НСО Льва Решетникова, уже удалось достичь важного результата. Крупные новосибирские предприятия успешно внедряют у себя технологии бережливого производства и улучшают производительность труда.

− После ухода иностранных компаний с российского рынка участники нацпроекта «Производительность труда» содействуют наращиванию выпуска российской продукции, а центры компетенций выполняют важнейшую функцию импортозамещения консалтинговых услуг, − подчеркнул Лев Решетников.

Он отметил, что общая численность персонала предприятий, присоединившихся к нацпроекту в регионе, составляет более 20,5 тысячи человек. Суммарная выручка этих компаний – свыше 140 миллиардов рублей.

Сотым предприятием, вступившим в национальный проект, стал производитель изделий для ванных комнат «СибПласт». Компания подписала соглашение с Минэкономразвития Новосибирской области, которое курирует нацпроект в регионе, и с Агентством инвестиционного развития НСО.

Цель компании – выпускать до 20 тысяч изделий в месяц. Товары активно продаются на территории России, также их поставляют в Казахстан, Белоруссию, Армению, Таджикистан, Молдову, Киргизию и другие страны.

В Новосибирской области нацпроект «Производительность труда» реализуется с 2019 года.

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