Можно ли перевозить детей на переднем сиденье авто?

Фото: ЦООД

Специалисты ЦОДД и правоохранители работали около гимназии № 14 и проверяли соблюдение требований перевозки детей в автомобилях. Кроме того, горожанам напомнили о ПДД и раздали специальные наклейки «Ребенок в машине».

Фото: ЦООД

Стоит отметить, что за восемь месяцев этого года на территории региона было выявлено почти 270 ДТП с участием детей. Именно поэтому правоохранительные органы и сотрудники ЦОДД активно проводят совместные рейды, акции, а также профилактические беседы с водителями, направленные на предотвращение аварий с участием маленьких пассажиров. Напомним, что в соответствии с ПДД перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей в возрасте с 7 до 11 лет можно на заднем пассажирском сиденье с использованием детских удерживающих устройств или штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 11 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.

За невыполнение требований по перевозке детей в автомобиле предусмотрены штрафы.

Фото: ЦООД

Штраф ГИБДД за отсутствие детского кресла сейчас составляет 3000 рублей для обычного водителя, 25 000 - для должностного лица, 100 000 рублей - для юридического. На оплату штрафа дается 70 дней с момента составления протокола. На штраф ГИБДД за отсутствие детского удерживающего устройства (кресла, бустера или накладки на ремни) распространяется скидка в размере 50%. Заметив в машине ребенка без кресла, сотрудник полиции обязательно остановит ваш автомобиль.