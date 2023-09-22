Оскорбляли близких, оказывали психологическое давление: в Новосибирске назойливых взыскателей долга оштрафовали на 105 тысяч рублей

В Новосибирске назойливых взыскателей долга оштрафовали на 105 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трое новосибирцев требовали у местного бизнесмена вернуть долг. За это поплатились административными штрафами. Пытаясь взыскать деньги, они использовали незаконные методы. Подробнее об этом рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

В ведомстве установили, что новосибирцы оскорбляли самого должника и его близких. Оказывали психологическое давление, а также надоедали постоянными телефонными звонками.

Все началось с того, что житель Новосибирска занял деньги у троих знакомых на открытие бизнеса. Позже к нему и его супруге стали приходить люди, требуя вернуть долг.

При этом только у одного была расписка по поводу займа на 300 тысяч рублей. У двоих других знакомых, у которых одолжил 30 и 450 тысяч рублей, не было никаких подтверждающих документов.

Когда возврат денежных средств оказался невозможным, один из заемщиков предложил передать автомобиль должника марки Subaru Forester в качестве залога. Вскоре после этого появилась женщина, которая утверждала, что мужчина задолжал ей 30 тысяч рублей за работу, которую он так и не оказал. Она настаивала на том, чтобы жена должника продала бытовую технику для погашения долга.

Мужчина решил обратиться в полицию. Правоохранители возбудили дело по части 1, 4 статьи 14.57 КоАП РФ.

Областные сотрудники УФССП оштрафовали одного из заемщиков на 5 тысяч рублей, а двух других – на 50.

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