В Новосибирске 20-летняя девушка организовала подпольное казино. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники прокуратуры в Новосибирске утвердили обвинительное заключение против девушки, открывшей подпольное казино. Оказалось, что к организации незаконной организации причастна 20-летняя местная жительница, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, в период с января по май этого года обвиняемая совместно с неизвестным лицом организовывала незаконное игорное заведение на улице ЖКО Аэропорта в Оби. Она контролировала работу игрового зала, принимала деньги от игроков, консультировала их и вела учет ставок.

Проверка, проведенная полицией, зафиксировала игровой процесс на видео и фото, также была осуществлена проверочная закупка, в результате которой игровое оборудование с программным обеспечением было изъято.

Девушку подозревают в нарушении ч.2 статьи 171 УК РФ, а именно в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования через сеть интернет. Дело рассмотрят в Обском городском суде.

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