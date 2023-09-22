«Новосибирская аптечная сеть» подвела итоги конкурса детских работ «Письмо из дома»

Музей муниципальной аптеки провел встречу, на которой назвали имена победителей. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Конкурс для маленьких патриотов стартовал еще три месяца назад. Тогда у детей появилась возможность стать частью творческого процесса и проиллюстрировать письма неравнодушных людей, оказывающих помощь участникам СВО. Организаторам пришлось просмотреть около 100 работ юных творцов, которые с энтузиазмом воплотили свои идеи в жизнь.

18 сентября музей муниципальной аптеки провел встречу, где назвали имена победителей. С поздравительной речью выступили заместитель командира 24-й бригады Владимир Галимов, директор по маркетингу муниципальной аптеки Александр Мартынюк и заведующая филиалом «Аптека № 2» Татьяна Нестерова.

Завершилось мероприятие экскурсией по аптечному музею и просмотром фильма, участниками которого стали военнослужащие 24-й бригады. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Самые яркие и оригинальные работы детей отметили специальными призами. Впоследствии рисунки станут основой для открыток, которые любой желающий сможет отправить нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции.

- При оценке работ мы обращали внимание не на технику исполнения или художественные навыки, а, скорее, на душевность и искренность. Благодаря этому подрастающее поколение увидело, что это важное событие для всей страны, - поделился Александр Мартынюк.

Завершилось мероприятие экскурсией по аптечному музею и просмотром фильма, участниками которого стали военнослужащие 24-й бригады.

Кстати, с начала специальной военной операции в филиалах муниципальных аптек появились специальные пункты приема медикаментов. Именно там желающие, вне зависимости от пола и возраста, статуса и положения, оставляют различные лекарства, которые в последующем отправляются раненым солдатам и пострадавшему мирному населению.