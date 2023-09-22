Сибирский производитель акриловых ванн стал сотым участником нацпроекта в регионе

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

- Мы достигли важного результата - технологии бережливого производства и улучшение производительности труда внедряют уже 100 крупных предприятий области. Общая численность персонала предприятий-участников нацпроекта в регионе - более 20,5 тысячи человек, суммарная выручка составляет более 140 млрд рублей, - сообщил врио министра экономического развития региона Лев Решетников.

ООО «СибПласт» производит акриловые ванны и экраны, а также душевые поддоны из экологически чистого жесткого полиуретана. Товары продаются на территории всей страны, а также экспортируются в страны СНГ.

Предприятие подписало соглашение с Министерством экономического развития НСО, которое курирует нацпроект в регионе. Также соглашение подписано с Агентством инвестиционного развития - эксперты Регионального центра компетенций АИР будут помогать команде предприятия оптимизировать процессы.

- Уже несколько лет мы активно развиваем производство: создаем новые рабочие места, закупаем оборудование, увеличиваем ассортимент продукции. Сейчас пришло понимание, что необходимо выстраивать потоки так, чтобы оборудование и люди работали с максимальной производительностью, без потери рабочего времени. Основная цель участия в проекте - увеличение количества выпускаемой продукции на 50% - до 20 тысяч изделий в месяц, - говорит коммерческий директор предприятия Алексей Зиборов.

В ближайшее время в компании стартует обучение сотрудников инструментам бережливого производства, после чего начнутся диагностика и оптимизация потока производства акриловых ванн - от формования до контроля качества изделий.