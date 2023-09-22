Множественные раны от укусов: сибиряк попал в больницу после нападения бродячих псов

Сибиряк попал в больницу после нападения бродячих псов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В посёлке Сорокино Алтайского края 76-летнего пенсионера покусала стая бродячих собак. Пострадавшему вызвали скорую. Она доставила мужчину в Центральную городскую больницу. После осмотра медики зафиксировали множественные раны от укусов. Состояние мужчины врачи оценили как средней тяжести.

Жители посёлка отметили, что за несколько дней до этого происшествия, они обращались городскую администрацию с просьбой решить проблему бродячих животных, пишет «Бийский рабочий».

Администрация города ответила, что для отлова бездомных собак нужно подать заявку по тел. 8 (3854) 40-51-88, чтобы работники ЖКХ смогли отправить её подрядчику для дальнейшей работы.

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