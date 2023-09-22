На проезде Энергетиков в Новосибирске сломалась фура

Большегруз сломался посреди дороги на проезде Энергетиков в Новосибирске. Фото: «АСТ-54 Black»
Большегруз сломался посреди дороги на проезде Энергетиков в Новосибирске. Аварийная ситуация произошла в пятницу, 22 сентября.
Фура заблокировала одну из двух полос в сторону площади Труда, сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
− Если собираетесь с правого берега поехать на левый, то лучше не через Димитровский мост, − предупредили водителей.
По данным 2ГИС, пробки в городе составляют 6 баллов. Одним из участков, где затруднено движение, как раз является Димитровский мост. Участок подсвечен красным.
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