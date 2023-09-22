На проезде Энергетиков в Новосибирске сломалась фура

Большегруз сломался посреди дороги на проезде Энергетиков в Новосибирске. Фото: «АСТ-54 Black»

Большегруз сломался посреди дороги на проезде Энергетиков в Новосибирске. Аварийная ситуация произошла в пятницу, 22 сентября.

Фура заблокировала одну из двух полос в сторону площади Труда, сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

− Если собираетесь с правого берега поехать на левый, то лучше не через Димитровский мост, − предупредили водителей.

По данным 2ГИС, пробки в городе составляют 6 баллов. Одним из участков, где затруднено движение, как раз является Димитровский мост. Участок подсвечен красным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber