Полицейских из ОБЭП, задержанных в Новосибирске, отправили в СИЗО.
Фото: Мария НОВИКОВА
В пятницу, 22 сентября, Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения полицейским из новосибирского ОБЭП. Утром арестовали троих.
– Первым меру пресечения избрали замначальника БЭП УВД по Новосибирску Дмитрию Шило, вторым – экс-начальнику городского ОБЭПа Андрею Хомину, третьим – начальнику отделения N 3 ОЭБиПК УМВД РФ по г. Новосибирску Максиму Абрамову, – сообщил корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.
Всех троих арестовали на 2 месяца. Четвертого сотрудника ОБЭП в суд привезут после обеда.
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