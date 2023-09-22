В парке у нового ЛДС в Новосибирске делают прогулочные дорожки

Прогулочные тропы оформляют в пойменной части парка. Фото: Зеленый Новосибирск

В парке «Арена» у нового ЛДС в Новосибирске выкладывают дорожки. Об этом сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».

Прогулочные тропы оформляют в пойменной части парка. Рабочие выкладывают их из крупных камней.

Дорожки проходят в тени деревьев. Фото: Зеленый Новосибирск

Саму территорию продолжают благоустраивать и озеленять. В некоторых местах высадили растения, устойчивые к сибирскому климату.

Рабочие озеленяют территорию у парка. Фото: Зеленый Новосибирск

Напомним, парк «Арена» открыли в декабре 2022 года. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что в планах продлить территорию в сторону Бугринской рощи, а также создать прилегающую к Оби зону отдыха.

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