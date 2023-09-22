Четверых полицейских из ОБЭП, задержанных в Новосибирске, привезли в суд. Фото: Мария НОВИКОВА

В пятницу, 22 сентября, в Центральный районный суд Новосибирска привезли начальников из ОБЭП. Их задержали накануне. В суд с утра доставили троих. Еще одного привезут после обеда.

– Одновременно арестовывают троих, – сообщил корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.

Одного из задержанных, Шило, занимающего должность замначальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску, уже арестовали. Его отправили в СИЗО на 2 месяца. Аналогичную меру пресечения избрали начальнику новосибирского ОБЭП Андрею Хомину.

Четвертого задержанного привезут в суд после обеда.

Напомним, что полицейским вменяют покровительство незаконного игорного бизнеса. Все они, по данным следствия, крышевали нелегальные казино.

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