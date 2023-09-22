В Новосибирске 15-летняя девочка попала под колеса иномарки

Девочка пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Дзержинском районе Новосибирска автомобиль Chevrolet Lanos сбил 15-летнюю девочку на «зебре». Наезд произошел утром в пятницу, 22 сентября.
За рулем иномарки сидел 82-летний мужчина. У дома № 64 по улице Волочаевской пенсионер наехал на школьницу.
Известно, что девочка пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
− В результате ДТП пострадал пешеход, девочка 2008 года рождения. Доставлена в лечебное учреждение. Характер травм уточняется, − сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
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