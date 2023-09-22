Лезвие попало в область сердца: на Алтае подросток случайно убил косой 4-летнюю сестру

Малышка скончалась на месте происшествия.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Солонешенском районе Алтайского края произошла жуткая трагедия. Во время работы с ручной косой 14-летний подросток случайно убил свою маленькую сестру, попав ей лезвием в сердце.
Все случилось 20 сентября. 4-летняя малышка скончалась на месте происшествия, сообщает Amic со ссылкой на Станцию скорой медицинской помощи города Бийска.
По всей видимости, девочка подбежала к брату, а он не заметил ее в процессе работы.
− Не нужно допускать несовершеннолетних к инструментам, которые могут быть смертельно опасны для детей, − призвал главврач ССМП Алексей Карнаухов.
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