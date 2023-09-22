Лезвие попало в область сердца: на Алтае подросток случайно убил косой 4-летнюю сестру

Малышка скончалась на месте происшествия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Солонешенском районе Алтайского края произошла жуткая трагедия. Во время работы с ручной косой 14-летний подросток случайно убил свою маленькую сестру, попав ей лезвием в сердце.

Все случилось 20 сентября. 4-летняя малышка скончалась на месте происшествия, сообщает Amic со ссылкой на Станцию скорой медицинской помощи города Бийска.

По всей видимости, девочка подбежала к брату, а он не заметил ее в процессе работы.

− Не нужно допускать несовершеннолетних к инструментам, которые могут быть смертельно опасны для детей, − призвал главврач ССМП Алексей Карнаухов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber