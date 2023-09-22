В Новосибирске стартовал второй акселератор атомщиков «Новая высота»

Фото: Акселератор «Новая высота» / Предоставлено АО «ТВЭЛ»

В Новосибирске во второй раз стартовал акселератор российских атомщиков «Новая высота». Его организатором выступает топливный дивизион Росатома - АО «ТВЭЛ». В этом году отбор прошли более 50 атомщиков со всей страны. Семь команд на протяжении трех месяцев будут искать решение задач по автоматизации производственных процессов, а в декабре защитят их перед экспертным жюри.

Сейчас специалистам предстоит предложить решения в области самых топовых технологий бизнеса топливной компании - электролитического получения металлического лития для быстроразвивающейся литиевой энергетики, обеспечения радиационной и промбезопасности при переработке отвального гексафторида урана, а также модернизации процессов химической технологии и порошковой металлургии важнейших для отрасли металлов, кальция и циркония.

Старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин отмечает, что первый акселератор «Новая высота» уже принес свои плоды - проекты, предложенные участниками в прошлом году, уже приближаются к стадии внедрения в производство.

- Для нас важны нетривиальный взгляд и нестандартный подход, что и демонстрируют участники акселератора. Уверен, те решения, которые будут предложены, могут быть реализованы, это наша общая задача, - отметил Михаил Зарубин.