Пора доставать шапки и перчатки: новосибирцев предупредили о снеге на выходных

Жителей Новосибирска предупредили о снеге на выходных. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителей Новосибирска предупредили о снеге на выходных. Тепло на время покинет город, на смену солнечным денькам придет непогода с холодом и осадками.

По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, ночью в субботу будет +7...+9 градусов. Днем воздух максимум прогреется до +11 градусов.

Днем прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь. После обеда тоже обещают осадки.

В воскресенье погода будет еще более неблагоприятной. Ночью – до +5 градусов, днем – до +9.

− Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, − сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Ранее КП-Новосибирск писала, что с 26 сентября в городе начнется второе бабье лето.

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