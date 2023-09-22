«Говорит, она сама сбегает»: сибиряки пожаловались на соседа, выпускающего на самовыгул огромного пса

В посёлке под Новосибирском жалуются на большого пса, бегающего на самовыгуле. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители посёлка Огурцово под Новосибирском пожаловались на соседа. Он, по их словам, не следит за своим псом – отпускает большую собаку на самовыгул. Сибиряки переживают за свою безопасность.

– Сосед говорит, что она сама сбегает, а на цепь ее нельзя. Много раз его просили этого не делать, так как ходят дети по посёлку, и я сама лично хожу с коляской и маленьким ребенком, – написала жительница посёлка в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

Сибирячка добавила, что лично видела, как собака выбежала в проулок. Сосед, заметив это, спокойно отреагировал на желание пса погулять без присмотра.

– Пока она никого не укусила, но это пока, – переживает женщина.

Комментаторы предложили автору поста обратиться к участковому. Так как самовыгул собак, отметили они, запрещён.

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