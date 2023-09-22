В Новосибирске в салоне автобуса № 28 произошло задымление

Все пассажиры самостоятельно покинули салон автобуса.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утро 22 сентября для пассажиров автобуса № 28 в Новосибирске выдалось не очень удачным. Некоторые не смогли доехать до нужного места, поскольку в салоне произошло небольшое задымление.
О произошедшем рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Все пассажиры самостоятельно покинули салон, информации о пострадавших не поступало.
− Эх, не доехали маленько, − прокомментировал местный житель, снявший видео.
Из-за чего произошло задымление – неизвестно.
Ранее КП-Новосибирск писала, что у пассажирского междугороднего автобуса «Кемерово-Новосибирск» загорелся моторный отсек. ЧП произошло 17 сентября в Тогучинском районе.
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