В Новосибирске в салоне автобуса № 28 произошло задымление

Все пассажиры самостоятельно покинули салон автобуса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утро 22 сентября для пассажиров автобуса № 28 в Новосибирске выдалось не очень удачным. Некоторые не смогли доехать до нужного места, поскольку в салоне произошло небольшое задымление.

О произошедшем рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Все пассажиры самостоятельно покинули салон, информации о пострадавших не поступало.

− Эх, не доехали маленько, − прокомментировал местный житель, снявший видео.

Из-за чего произошло задымление – неизвестно.

Ранее КП-Новосибирск писала, что у пассажирского междугороднего автобуса «Кемерово-Новосибирск» загорелся моторный отсек. ЧП произошло 17 сентября в Тогучинском районе.

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