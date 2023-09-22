«Несколько дней сидел у дороги»: в Новосибирске слепого чёрного котёнка выбросили на улицу

В Новосибирске слепого чёрного котёнка выбросили на улицу. Фото: ZooHelp г.Бердск (помощь животным).

В Новосибирске спасают слепого котёнка. По словам волонтёров, чёрного малыша в раннем возрасте выбросили на улицу. К своим 4-5 месяцам бродячей жизни кроха приобрёл букет заболеваний.

– Состояние малыша оставляет желать лучшего: слабость, вялость, отсутствие аппетита, потеря зрения, высокая температура, поражение блохами, – рассказали в группе ZooHelp г.Бердск (помощь животным).

Котёнку поставили антибиотики, жаропонижающее и обработали от паразитов.

Его также осмотрит окулист и решит, можно ли восстановить крохе зрение.

Если вы хотите помочь с лечением котёнка, обратитесь по номеру: 8 913 898-06-33

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