На нескольких улицах Ленинского района отключили горячую воду

Без горячей воды остались жители четырех улиц Ленинского района. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром в пятницу, 22 сентября, без горячей воды остались жители четырех улиц Ленинского района Новосибирска. Отключение носит плановый характер.

Информация размещена на сайте Систем жизнеобеспечения города. Там говорится, что горячую воду отключили в домах на Киевской и Новосибирской улицах, Пархоменко и Широкой.

Отключение продлится с 6:00 до 22:00. Связано это с ремонтом теплотрассы по улице Широкой.

До этого горячей воды не было на улицах Амурской, Бакинской, Плахотного, Связистов, Танкистов и Титова. Причина тоже была в плановых работах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber