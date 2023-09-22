Новосибирский психолог рассказала, как бороться с аэрофобией

Новосибирский психолог Анастасия Галимова рассказала, как бороться с аэрофобией. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирский психолог Анастасия Галимова рассказала, как бороться с аэрофобией. По словам специалиста, такая фобия — это комплекс мелких страхов разного происхождения.

— Когда мы с клиентами работаем в терапии, то оказывается, что у кого-то это страх высоты, у кого-то — страх замкнутого пространства. В иных случаях за аэрофобией скрывается страх за ребёнка, страх смерти, страх позора, страх потери контроля и так далее«, — сообщила Анастасия изданию «Царьград».

Психолог советует людям с авиафобией заранее обдумывать свой полет, чтобы сделать его более комфортным и спокойным. Кому-то помогает вера в паранормальное — они чувствуют себя спокойнее, если берут с собой всякие обереги и прочее. Снижают тревогу и ритуалы, вроде подсчета цифр. Детей можно отвлечь интересной игрушкой, а самому в полете расслабиться, слушая спокойную музыку или смотря фильм.

А вот использовать в качестве антистресса алкоголь специалисты не рекомендуют. Спиртное не только не поможет справиться с проблемой, но и может усугубить ситуацию.

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