Вперед-назад: манул из Новосибирского зоопарка устроил фитнес на свежем воздухе

Манулы наслаждаются теплой погодой. Фото: Кадр из видео/ Анна НОВИКОВА

Теплой осенней погодой наслаждаются не только сами новосибирцы, но и обитатели городского зоопарка. Так, например, отлично проводят время на свежем воздухе манулы.

Большинство кошек проводят время, развалившись на бревнах и греясь под солнцем. Но одному хвостатому захотелось позаниматься спортом. И он устроил забег на короткую дистанцию по своему вольеру.

По прогнозам синоптиков, теплая погода продержится в Новосибирске недолго. Высокая температура продержится еще пару дней. Уже 24 сентября температура опустится до +7…+9 градусов.

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