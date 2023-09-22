Под Новосибирском парень угнал «Ниву» и бросил ее в грязи

Машиной завладел 25-летний житель Барабинского района. Фото: ГУ МВД России по НСО

У жительницы Новосибирской области угнали автомобиль «ВАЗ-2121». Машина стояла в одном из населенных пунктов Здвинского района, и внезапно пропала. Женщина обратилась в полицию.

Спустя некоторое время «Ниву» обнаружили брошенной в грязи. Задержали и предполагаемого угонщика – им оказался 25-летний житель Барабинского района. Парня ранее судили за кражу.

− Как выяснили сотрудники полиции, 20 сентября в утреннее время злоумышленник, воспользовавшись тем, что транспортное средство было не закрытым, а ключи находились в салоне, завел автомобиль и уехал, − рассказали в ГУ МВД России по региону.

Парень признался в содеянном, возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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