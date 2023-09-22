ХК «Сибирь» обыграла «Авангард» в матче КХЛ

Хоккейная «Сибирь» обыграла омский «Авангард» в матче КХЛ. Фото: ХК "Сибирь"

Хоккейная «Сибирь» обыграла омский «Авангард» в матче КХЛ. 21 сентября «Сибирь-Арена» провела свое первое в истории сибирское дерби. Игра завершилась со счетом 4: 1.

— Хорошая игра, по движению, по давлению. Последние три матча мы играем чуть быстрее, но хотелось бы играть ещё лучше. Начали сегодня хорошо, потом начали пропускать много моментов, слишком много смотрели на шайбу. Хорошо, что вратарь выручил нас очень сильно в первые пять минут. Потом начали брать инициативу в свои руки. Много позитивных моментов было, но надо работать дальше, чтобы добавлять, — сообщил главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.

Следующий свой матч ХК «Сибирь» проведет 23 сентября с командой «Барыс» из Казахстана.

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