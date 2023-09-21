В Новосибирской области восемь школ не сдадут в заявленный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области восемь школ не сдадут в заявленный срок. До конца 2023 года планировалось ввести в эксплуатацию 14 учебных учреждений, но будет введено только 6.

Как пояснили ТАСС в региональном минобре, задержка строительства школ связана из-за пересмотра проектно-сметной документации. А также — нарушении строительных технологий.

К сентябрю в Новосибирской области открылись две школы: на улицах Большевистская и Крылова. До конца года заработают еще четыре: на улицах Тургенева и Забалуева в Новосибирске и еще школы в селе Репьево в Тогучинском районе и селе Ивановка в Баганском районе.

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