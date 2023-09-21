Появилось видео оцепления станции «Инская» в Новосибирске. Фото: Кадр из видео/предоставлено очевидцами
Появилось видео оцепления станции «Инская» в Новосибирске. Напомним, полицейских там заметили утром в четверг, 21 сентября.
Пассажиров запускали в здание вокзала, а вот на парковку вход был ограничен. Произошедшее засняли на видео очевидцы.
Как позже пояснили УТ МВД по Новосибирской области, на станции проводились плановые учения.
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