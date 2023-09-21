Появилось видео оцепления станции «Инская» в Новосибирске. Фото: Кадр из видео/предоставлено очевидцами

Появилось видео оцепления станции «Инская» в Новосибирске. Напомним, полицейских там заметили утром в четверг, 21 сентября.

Пассажиров запускали в здание вокзала, а вот на парковку вход был ограничен. Произошедшее засняли на видео очевидцы.

Как позже пояснили УТ МВД по Новосибирской области, на станции проводились плановые учения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Станцию «Инскую» в Новосибирске оцепили полицейские

В транспортной полиции объяснили, что случилось (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber