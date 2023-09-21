Появилось видео реакции болельщиков «Сибири» на победный гол в матче с «Авангардом»

Решающую шайбу до конца третьего периода забил защитник «Сибири» Федор Гордеев. Фото: ХК «Сибирь»

Появилось видео реакции болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» на победный гол в матче с «Авангардом». Его опубликовала Континентальная хоккейная лига.

Матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 проходил на «Сибирь-Арене». Он завершился победой хозяев со счетом 4:3.

Решающую шайбу до конца третьего периода забил защитник «Сибири» Федор Гордеев.

Сибирский ХК после победы набрал девять очков и занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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