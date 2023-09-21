Под Новосибирском с воздуха будут искать пропавшего неделю назад мужчину-пастуха

Под Новосибирском с воздуха будут искать мужчину-пастуха. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Доволенском районе Новосибирской области ищут 53-летнего мужчину. О его местонахождении неизвестно с 14 сентября.

В этот день мужчина пас стадо коз. Часть мелкого рогатого скота потерялась. Пастух на коне отправился на поиски. Но домой вернулся только конь.

По информации вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел», на мужчине была надета синяя куртка.

Двухдневные пешие поиски не дали результата. Поэтому пастуха будут искать с воздуха. Вылет самолета запланирован на утро 22 сентября.

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