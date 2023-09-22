«Сидел без выгула и еды»: новосибирцы закрыли ротвейлера на балконе и не выпускали 4 дня

Собака сидела на балконе 4 дня. Фото: vk.com/club188878987

В Новосибирске семья закрыла ротвейлера на балконе и не выпускала 4 дня. Как оказалось, собаку им оставили квартиранты еще щенком.

- Псу сейчас около двух лет. Кто-то говорит, что он сидел всегда на балконе, сами хозяева говорят, что год он у них жил на даче на веревке. Хозяева квартиры сказали, что он сидит там уже 4 дня. Собака худая, очень, - рассказала КП-Новосибирск Алена, волонтер.

Волонтеры забрали пса. Его покормили, напоили и сейчас он сидит в уличном вольере. Псу ищут передержку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber