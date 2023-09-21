В Центральном районе Новосибирска задержан парфюмер-рецидивист

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Сигнал тревоги из супермаркета в Центральном районе Новосибирска поступил в дежурную часть ГВАРДИИ 20 сентября в 13.56: в торговом зале появился ранее замеченный в совершении краж мужчина, и сотрудники службы безопасности вызвали для его задержания ГБР.

«Гвардейцы» задержали выбежавшего из магазина на улицу мужчину 1993 года рождения, уроженца поселка Горный Тогучинского района, с поличным. В руках у него были корзина и пакет, до краев наполненные бутылками, баллончиками и флаконами различных косметических средств - шампуней, дезодорантов, кондиционеров для волос - всего на сумму около 10 тысяч рублей. Как пояснил задержанный, парфюмерию он похищал, поскольку ее проще сбывать, ведь «голову моют все».

Пока бойцы ГБР-72 ждали полицию и оформляли акт выезда, воришка был проверен по внутренней базе данных. На его счету оказались еще четыре аналогичные кражи парфюмерии, косметики и бытовой химии, причинившие торговой сети ущерб на сумму более 40 тысяч рублей.

Почему-то задерживавшийся за хищение на значительную сумму ранее судимый по статье 158 УК РФ и освободившийся из мест лишения свободы меньше месяца назад нарушитель был полностью уверен в том, что из полиции его отпустят и он, как это было уже не раз, отделается штрафом.

«Гвардейцы» передали задержанного в отдел полиции № 1 «Центральный».