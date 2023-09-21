В Новосибирске прокуратура отстояла права ребенка-инвалида, страдающего диабетом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После вмешательства прокуратуры НСО ребенка, страдающего сахарным диабетом, обеспечили медизделиями. Они были необходимы для измерения уровня сахара в крови.

– Прокуратура Октябрьского района провела проверку по обращению родителей. Они сообщили, что их ребенка, страдающего диабетом 1 типа, не обеспечили системой непрерывного мониторинга уровня сахара в крови, – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокурор направил в суд требования к Минздраву Новосибирской области об обеспечении ребенка-инвалида необходимым медицинским оборудованием. После чего суд удовлетворил их. Он постановил обеспечить мальчика необходимыми медизделиями.

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