Более 2,3 тысячи новых дорожных знаков установят в Новосибирской области

На дорогах Новосибирской области появится 2351 новый дорожный знак. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На дорогах Новосибирской области появится 2351 новый дорожный знак. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Также установят 11 новых остановочных пунктов и смонтируют более 11 тысяч погонных метров ограждения. В планах также поставить почти 4100 сигнальных столбиков.

− Кроме того, дорожники нанесут 431 тысячу погонных метров новой разметки. На дорогах области уже нанесено 22 километра профильной разметки в местах, где особо необходимо привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима, − рассказали в правительстве Новосибирской области.

Работы выполнят в рамках нацпроекта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber