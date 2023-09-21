Более 2,3 тысячи новых дорожных знаков установят в Новосибирской области

На дорогах Новосибирской области появится 2351 новый дорожный знак.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На дорогах Новосибирской области появится 2351 новый дорожный знак. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Также установят 11 новых остановочных пунктов и смонтируют более 11 тысяч погонных метров ограждения. В планах также поставить почти 4100 сигнальных столбиков.
− Кроме того, дорожники нанесут 431 тысячу погонных метров новой разметки. На дорогах области уже нанесено 22 километра профильной разметки в местах, где особо необходимо привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима, − рассказали в правительстве Новосибирской области.
Работы выполнят в рамках нацпроекта.
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