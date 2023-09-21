«Постоянно плачет»: новосибирцы ищут хозяев для щенка, катающегося в 98 автобусе

В Новосибирске в 98 автобусе катается потерявшийся щенок. Фото: предоставлено Ириной.

В четверг, 21 сентября, жительница Новосибирска Ирина обнаружила во дворе своего дома щенка. Девушка увидела его из окон и решила познакомиться с пришельцем поближе.

– Пошла с кормом к нему, а он его не стал его. Потом я пошла в сторону дома, а он – за мной: ломился в подъезд и лифт … Однозначно домашний! Налила ему попить, дала сосиску, и снова вышли на улицу – поделилась с КП-Новосибирск Ирина.

Оказавшись за дверью, «потеряш» забежал за мужчиной в соседний подъезд. Последний раз девушка видела щенка на остановке «Сквер» (Плющихинский ж/м). Там он запрыгнул в 98-ой автобус, где остался под присмотром кондуктора Марины.

– Собака совсем молоденькая: зубки не поменялись, активный, контактный, игривый! – добавила Ирина.

Она призвала откликнуться всех неравнодушных и приютить кроху. Если вы готовы стать любящим хозяином для щенка, звоните по номеру – 8-999-464-91-07.

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