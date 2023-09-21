Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 8:06

Задолжал работнице 400 тысяч: в Новосибирской области будут судить директора за невыплату зарплаты сотрудникам

Под Новосибирском будут судить директора, задолжавшего сотруднице 400 тысяч
Владислав МУСОРИН
Под Новосибирском будут судить директора, задолжавшего сотруднице 400 тысяч.

Под Новосибирском будут судить директора, задолжавшего сотруднице 400 тысяч.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Бердске директор одной из компаний с марта 2020 по январь 2022 года не выплачивал своим сотрудникам зарплату. Вместо этого корыстный руководитель перераспределял деньги по-своему. Он пополнял свой карман и решал личные финансовые проблемы.

По данным СК РФ по Новосибирской области, директор задолжал одной из сотрудниц порядка 400 тысяч рублей. Известно, что фирма, возглавляемая обвиняемым, занимается производством кровельных работ.

В СК добавили, что уголовное дело в отношении руководителя направили в Бердский районный суд. Там его рассмотрят по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber