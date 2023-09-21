Задолжал работнице 400 тысяч: в Новосибирской области будут судить директора за невыплату зарплаты сотрудникам

Под Новосибирском будут судить директора, задолжавшего сотруднице 400 тысяч. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Бердске директор одной из компаний с марта 2020 по январь 2022 года не выплачивал своим сотрудникам зарплату. Вместо этого корыстный руководитель перераспределял деньги по-своему. Он пополнял свой карман и решал личные финансовые проблемы.

По данным СК РФ по Новосибирской области, директор задолжал одной из сотрудниц порядка 400 тысяч рублей. Известно, что фирма, возглавляемая обвиняемым, занимается производством кровельных работ.

В СК добавили, что уголовное дело в отношении руководителя направили в Бердский районный суд. Там его рассмотрят по существу.

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