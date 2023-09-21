«Понатыканы» недострои: новосибирцы назвали основные проблемы жилмассивов города

В Новосибирске составили рейтинг жилмассивов, на которые чаще всего жалуются горожане. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Новосибирска поделились мнением об основных проблемах жилмассивов города. Их отзывы появились на сайте «2ГИС». Корреспондент КП-Новосибирск ознакомился с основными.

Плохая транспортная доступность – главная проблема отдаленных районов. «Родники», «Затулинский» и «Плющихинский» чаще всего страдают от пробок на выезде «в город». Регулярные ДТП – одно из следствий таких заторов, пишут на сайте новосибирцы.

Жителей Юго-Западного района расстраивает его загрязненность. Отсутствие зеленых насаждений и зон для пешеходов портят, по их мнению, качество жизни.

Недовольны люди и «натыканными» недостроями. Низкий уровень жилья – еще один бич Юго-Западного района. Жители жалуются на отсутствие звукоизоляции, незавершенность строительства и на неоправданно завышенные цены на квартиры:

– Стены картонные, соседи дикие. Постройка новых домов – это нечто. Коробки понаставили и, видимо, забыли про них. Распродать квартиры не забыли, а закончить стройку – пожалуйста. Жилье здесь уже давным-давно не дешёвое, и за что платить – непонятно, потому что, повторюсь, элементарно никакой звукоизоляции, – поделился мнением один из жителей жилмассива

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