Один случай на 100 тысяч детей: новосибирские хирурги помогли старшекласснику с синдромом «турецкой сабли»

Операция прошла без осложнений. Фото: Центр имени Мешалкина

Новосибирские кардиохирурги из Центра имени Мешалкина спасли школьника с редчайшим врожденным пороком сердца. У 17-летнего юноши диагностировали синдром «турецкой сабли».

Старшеклассник часто испытывал усталость без особых на то причин. Родные решили отправить его на обследование.

В норме кровь, обогащенная кислородом и отходящая от легких, должна попадать в левое предсердие. Однако выяснилось, что у юноши только часть легочных вен была связана с сердцем. Другая часть сбрасывала кровь в обход сердца. На снимке аномальное расположение этих сосудов по форме напоминало изогнутую турецкую саблю. Случай оказался уникальным – один на 100 тысяч детей.

Аномальное расположение сосудов по форме напоминало изогнутую турецкую саблю. Фото: Центр имени Мешалкина

− Сердце пациента испытывало недостаток кровотока, а правое легкое было значительно уменьшено в размерах, и для его питания организм вынужден был нарастить аномальную сеть дополнительных сосудов, протянувшихся от аорты. Этот компенсаторный эффект и позволил пациенту дожить до 17 лет без выраженных симптомов, − рассказали в Центре.

Оставлять все как есть было нельзя – в будущем у пациента могла развиться хроническая сердечная недостаточность. Врачи приняли решение оперировать. Хирурги выделили конец аномально расположенного сосуда, чтобы пересадить его в левое предсердие. Но оказалось, что длины сосуда не хватает, нужно буквально еще 3,5 сантиметра. Специалисты вышли из ситуации – они сделали трубчатый протез из собственных околосердечных тканей пациента.

Операция прошла без осложнений. Спустя полгода было проведено контрольное исследование, которое не выявило никаких нарушений в работе сердца. Юноша вернулся к нормальной жизни и с 1 сентября пошел в 11 класс.

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