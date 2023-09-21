На матч ХК «Сибирь» с «Авангардом» раскупили все билеты на трибунах

Матч ХК «Сибирь» − «Авангард» начнется в 19:30. Фото: https://hcsibir.ru/

В четверг, 21 сентября, в Новосибирске состоится встреча хоккеистов «Сибири» и омского «Авангарда». Все билеты на трибунах уже раскупили.

Матч начнется в 19:30. Игра пройдет на льду нового ЛДС.

На официальном сайте ХК «Сибирь» говорится, что билетов на трибунах не осталось. Однако шанс посмотреть матч вживую все-таки есть – можно купить место в зоне ресторана. Однако для этого придется заплатить 8 990 рублей.

Следующий матч «Сибири» будет с «Барысом» из Астаны. Команды встретятся на льду в субботу, 23 сентября.

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