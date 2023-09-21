Замглавы новосибирского управления Следкома подал в отставку

Заместитель руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Виталий Зарипов подал в отставку. Фото: https://nsk.sledcom.ru/

Заместитель руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Виталий Зарипов подал в отставку. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

С чем связано такое решение – пока неизвестно.

Виталий Борисович окончил Томский государственный университет. С 1989 года работал в органах прокуратуры Новосибирской области, потом в СУ СК при прокуратуре. В 2011 году пришел в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по региону, заняв замещаемую должность.

Зарипов награжден нагрудным знаком Генпрокуратуры РФ «За безупречную службу», медалью Следственного комитета при прокуратуре РФ «За безупречную службу» I, II, III степеней, а также нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации».

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