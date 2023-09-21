Новосибирцы жалуются на подростков, устраивавших дебоши на детской площадке

Полицейских заинтересовала история с подростками-хулиганами в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Детскую площадку во дворе дома на Челюскинцев, 15/1 оккупировали подростки-хулиганы. Они громко ругаются матом, дебоширят и хамят взрослым. После очередного конфликта с одной из родительниц на место вызвали полицию.

− В Железнодорожный отдел полиции поступила заявка о том, что подростки на детской площадке выражаются нецензурной бранью в отношении взрослых. Туда незамедлительно отправили сотрудника полиции, который взял объяснение с заявительницы, − сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.

Когда сотрудник правоохранительных органов прибыл на место, хулиганов там не оказалось. Сейчас полиция проводит проверку.

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