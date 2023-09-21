Спрятала в продуктах и одежде: в Новосибирске девушка пронесла заключенному в СИЗО синтетический наркотик

Жительница Новосибирска пронесла в СИЗО наркотики, спрятанные в еде и одежде.
Жительница Новосибирской области пронесла в СИЗО посылку с наркотиками. Предназначалась она для заключенного. Крупная партия синтетики была припрятана в продуктах и одежде. Преступление пресекли сотрудники УФСБ по НСО и ГУФСИН.
– В результате досмотра указанной посылки обнаружена наркосодержащая смесь общей массой 1 кг, которую злоумышленники планировали распространить на территории СИЗО 3 среди заключенных, – сообщает УФСБ по Новосибирской области.
На девушку 1994 года рождения и заключенного 1993 года рождения возбудили уголовные дела за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в следственном изоляторе группой лиц в особо крупном размере.
Девушку тоже отправили в СИЗО.
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